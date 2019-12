Les hôtels bruxellois ont enregistré quelque 9,4 millions de nuitées en 2019, selon les chiffres de l’office du tourisme et des congrès Visit.Brussels. C’est une année record pour le tourisme bruxellois, du jamais vu.

Ces chiffres sont publiés jeudi par Le Soir.

Le nombre de nuitées était encore de 5 millions en 2010 et 8,8 millions l’an dernier. Le secteur a connu une croissance de 7% en 2019. Le phénomène s’explique notamment par les salons et congrès organisés en Région bruxelloise, qui ont généré 11% de nuitées supplémentaires en un an.