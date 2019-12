De plus en plus de vieilles voitures sont interdites dans les zones de basse émission. L’interdiciton s’élargit encore à partir du premier janvier. 47.000 véhicules supplémentaires sont concernés et ne pourront plus rouler dans ces zones à Bruxelles.

Dès le 1er janvier, le voitures diesel Euro 3 ne pourront plus circuler en région bruxelloise. Concrètement, il s’agit des voitures de catégorie M1 immatriculées entre le 1er janvier 2001 et 31 décembre 2005 et des camionnettes de catégorie N1. Il est possible de vérifier si l’on est concerné en allant sur le site de Bruxelles Environnement.