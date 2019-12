La gare routière De Lijn à Bruxelles-Nord en service le 6 janvier

La nouvelle gare routière temporaire De Lijn à la gare de Bruxelles-Nord sera en service à partir du lundi 6 janvier, a rapporté jeudi la société de transport public. La gare remplacera les quais sous le bâtiment du CCN.

Tous les bus De Lijn partiront et s’arrêteront au même endroit à partir du 6 janvier, près de l’ancien quai 9 à la Gare du Nord. Cela concerne environ 25 lignes de bus. L’accès à la gare SNCB est plus facile par les escaliers roulants et les escaliers du hall d’entrée de la gare et par le quai 7 de la gare routière, explique De Lijn.