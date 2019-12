Les pompiers rappellent que les feux d’artifice sont interdits

Comme à chaque Saint-Sylvestre, les pompiers de Bruxelles se tiennent près à intervenir et renforcent leur dispositif pour la soirée de Nouvel An. Cette année, le Siamu en appelle également au respect mutuel entre citoyen et les services d’urgence.

« Nous espérons remplir nos missions en toute sécurité, aussi bien pour notre personnel que pour les victimes et les badauds, et ceci dans le cadre d’un respect mutuel », indiquent les pompiers de Bruxelles dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi.