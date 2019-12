Le carnaval de Saint-Josse revient après des décennies

Saint-Josse va réinstaller son carnaval le 4 avril 2020. Cela fait des décennies qu’il avait disparu, depuis près de 60 ans. Les trois géants tennoodois, Saint-Josse, Houwaert et Guy Cudell, seront également de retour pour participer à la fête. Ils vont être restaurés par la commune.

Noël est terminé, nous serons bientôt en train de fêter le réveillon du Nouvel an 2020. On pourrait presque déjà penser au carnaval… Beaucoup de communes ont leur propre carnaval mais cela faisait bien longtemps que l’une d’entre elle n’en avait plus. La commune de Saint-Josse a décidé de relancer le sien qui avait disparu il y a plusieurs décennies déjà. Il aura lieu le 4 avril 2020.