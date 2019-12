Voici ce que nos élus brabançons ont touché en 2018

On retrouve principalement des ministres ou députés. Seuls Pierre Huart et Florence Reuter occupent la fonction de bourgmestre. - D.R.

Chaque année, nos femmes et hommes politiques doivent déclarer leurs mandats ainsi que les rémunérations qui y sont liées. À l’instar des impôts, ils déclarent leurs revenus de l’année précédente. Les chiffres pour l’année 2018 viennent d’être publiés et nous avons voulu savoir quels élus brabançons ont eu les plus gros émoluments.