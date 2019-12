We Exist lance un growfunding pour aider les primo-arrivants

L’association We Exist lance un growfunding pour l’aider à financer les rénovations de son tout premier espace. L’organisation de primo-arrivants syriens est active depuis déjà quelques années sur des événements et des lieux divers et souhaite désormais ouvrir son propre espace. Son but est de connecter les gens par l'alimentation.

L’association We Exist a été créée en 2016, et elle a tout d’abord été active avec des volontaires indépendants. En seulement trois ans, l’organisation syrienne a su décupler le nombre de ses activités et souhaite dorénavant posséder son propre espace de travail.