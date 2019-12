Division 1: le Hainaut en folie, Anderlecht en déroute (photo)

Mouscron compte 10 points de plus qu’il y a un an et le SC Charleroi 9, malgré un match de retard. En revanche, alors que le Standard est stable (-1), Anderlecht (-7) et Genk (-17) plongent.

Une saison n’est pas l’autre, et une demi-saison encore moins. Comparaison n’est pas toujours raison, mais le parallèle avec le classement d’il y a un an, aussi après 21 matches, ne manque vraiment pas de sel.