Le CEO des Mauves: «Nous allons réduire le groupe»

Jo Van Biesbroeck s’est exprimé sur la dette du club bruxellois, qui s’élève à 95 millions d’euros.

Anderlecht vit une saison difficile sur le plan sportif. Et la situation n’est pas au mieux financièrement non plus puisque le club affiche une perte de 27 millions d’euros par rapport à la saison dernière, de quoi porter sa dette à 95 millions. Une situation inquiétante, mais qui ne surprend pas dans la direction des Mauves.