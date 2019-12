Regiobierbox, par amour pour la bière

Le groupe Regiobierbox lance un crowdfunding pour l’aider à financer la conception de sa dernière boîte de découverte de bières nommée Regiobierbox Brussels. L’équipe travaille sur ce pack découverte depuis mars 2019 et a besoin un petit coup de main afin de pouvoir faire de son projet une réussite. Leur but est de promouvoir les brasseurs locaux belges.

C’est la rencontre entre Louis, un amateur de bière et Joeri, un brasseur traditionnel qui donna naissance au groupe Regiobierbox, il y a moins d’un an. Leur mission a toujours été de lutter contre le monopole et l’uniformité des bières en soutenant les bières régionales et leurs diversités. Ils sont actuellement en train de finaliser leur dernière boîte découverte dédiée à Bruxelles.