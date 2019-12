Ixelles: point final ce 31 décembre pour Strokar Inside

Les riverains, les commerçants et la commune d’Ixelles saluent l’affluence et l’activité générée par Strokar Inside, la plateforme d’art urbain qui a accueilli 150.000 personnes en 15 mois, et qui a re-dynamisé ces lieux laissés à l’abandon. Strokar a permis de placer Ixelles sur la carte internationale du street art.

Le 31 décembre 2019, Strokar Inside quitte définitivement l’ancien Royal Rinking d’Ixelles. L’avenir du bâtiment est un grand point d’interrogation. Ce lieu qui fut une ancienne patinoire à roulettes à la Belle Époque est voué à la démolition.