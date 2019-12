Nouvel An à Bruxelles: les bonnes pratiques de sécurité

Dans le cadre des festivités et réjouissances du réveillon du Nouvel an, les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale tiennent à rappeller quelques mesures de précaution à prendre afin que la fête puisse être totale pour toutes et tous. L’usage privé de feux d’artifice et/ou de pétards est interdit sur la totalité des territoires des zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.

Aussi, en vertu d’un arrêté pris par l’autorité administrative, la possession de pétards et/ou de matériel pyrotechnique (dont les feux d’artifice) est interdite tant sur l’ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles. Toute pièce d’artifice retrouvée en possession d’un particulier sera saisie.