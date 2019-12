Le Cereal Corner, premier «bar à corn-flakes» de Bruxelles

Un petit nouveau dans le domaine de la restauration débarque dans le centre de Bruxelles, plus précisément à la rue des Bouchers.

Encore en travaux, le « Cereal Corner » devrait ouvrir ses portes au mois de février 2020. Sa particularité ? Il ne servira que des corn-flakes et des céréales. Mais attention, les amateurs de riz soufflé, de pétales de maïs dorés et de flocons chocolatées auront de quoi ravir leurs yeux et satisfaire leur passion. Ici, on trouvera des marques venues de partout.