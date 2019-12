La police recherche deux suspects d’une tentative de braquage

Le 2 novembre dernier à 7h, une tentative de braquage a été commise par deux individus armés au magasin «Carrefour Express» situé rue de Laeken à Bruxelles. La police diffuse un appel à témoins afin d’identifier les auteurs de cette tentative de vol à main armée.

Le 1er auteur est d’origine nord-africaine. Il mesure environ 1m75, est de corpulence mince et a les cheveux noirs et bouclés. Au moment des faits, il portait une veste noire avec le logo « Air Jordan » dans le dos, un pantalon de sport foncé avec des lignes bleu clair sur les côtés et des baskets foncées. Il était en possession d’une arme à feu.