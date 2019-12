Darcis en réorganisation judiciaire mais il reste confiant

Au nord du sillon Sambre-et-Meuse : D'abord, ciel serein. En deuxième partie de nuit, augmentation progressive de la nébulosité à partir de la mer du Nord. Par endroits, formation de brume et des bancs de brouillard avec un risque de plaques de givre. Au sud du sillon du sillon Sambre et Meuse : Le ciel restera peu nuageux à serein. Par endroits, formation de brume et des bancs de brouillard avec un risque de plaques de givre.

06h 2°C 5 km/h 08h 0°C 5 km/h 10h 2°C 2 km/h 12h 5°C 6 km/h 14h 6°C 11 km/h 16h 5°C 11 km/h 18h 3°C 14 km/h 20h 3°C 14 km/h 22h 2°C 13 km/h