Sur l'extrême sud et sud-est : Temps sec avec une alternance d'éclaircies, parfois larges, et de passages nuageux. Risque de bancs de brouillard par endroits. Plus tard cette nuit et mercredi matin, risque de plaques de givre. Sur la partie centrale et nord du pays : Temps sec avec souvent des nuages bas. Brumeux ou localement des bancs de brouillard. Plus tard cette nuit et mercredi matin, risque de plaques de givre.

19h 4°C 12 km/h 21h 4°C 15 km/h