Ixelles: «c’est regrettable de priver les enfants de zoo»

Suite à l’information parue dans La Capitale de ce 2 janvier, l’opposition Objectif XL a réagi. Geoffroy Kensier et Kathrine Jacobs, conseillers communaux Objectif XL, sont stupéfaits de la décision de la majorité Ecolo-PS d’interdire les sorties scolaires dans les zoos : « Les leçons en classe et puis l’observation des sujets étudiés ont toujours fait partie des méthodes pédagogiques. C’est vraiment regrettable de priver des enfants de cette expérience du zoo tant on connait l’attachement des enfants au monde des animaux ».

Ils rappellent que ces dernières années la législation et la réglementation a évolué pour éviter la maltraitance animale, mieux protéger les animaux et garantir leur bien-être.