Ixelles: «décision au caractère idéologique marqué», dit le MR

Comme le révèle La Capitale ce jeudi matin, la commune d’Ixelles interdit désormais aux écoles communales d’organiser des sorties scolaires dans les parcs animaliers (Pairi Daiza, Monde Sauvage d’Aywaille…). Après Objectif XL, c’est le chef de groupe MR Gautier Calomne qui déplore cette mesure. « Au nom du groupe MR-VLD, j’interpellerai la majorité Ecolo-PS lors du prochain conseil communal sur cette décision au caractère idéologique marqué. Si je suis très sensible au bien-être animal, en ce compris la question de voir vivre des animaux «sauvages» en captivité, j’estime pour ma part que ces visites peuvent être utiles précisément dans un contexte pédagogique tant sur le plan de la sensibilisation des enfants que de la conservation des espèces menacées.»

Et il ajoute. « Libéral, je déplore la position d’interdire pour interdire et je plaide pour une approche plus positive favorisant le dialogue avec les parcs animaliers et l’accompagnement pédagogique de ces visites sur place et ensuite dans les classes, e que font d'ailleurs déjà aujourd’hui une très grande majorité d’enseignants. »