Le RWDM, club amateur le plus suivi de Belgique sur Facebook!

Le RWDM est le club amateur le plus suivi de Belgique sur Facebook en ce début d’année 2020. Avec 18.251 fans, le club molenbeekois, qui était troisième de ce classement début 2019, est passé en tête devant la RAAL et le FC Liège.

En un an, le RWDM a gagné 6.070 fans, c’est-à-dire mieux que des clubs de Division 1A comme Waasland-Beveren, Zulte-Waregem, le Cercle de Bruges, Malines, Ostende ou encore La Gantoise. Au classement général du nombre de fans, seule une autre équipe brabançonne fait partie du top 20 : Tubize. Le club sang et or est cinquième avec 10.189 fans (632 fans en plus qu’il y a un an).