Saint-Gilles: la boucherie Carlos spécialiste de l’américain

Nord-est : D'abord très nuageux à couvert, plus tard alternance de belles éclaircies et de passages nuageux. Ouest et centre : Des périodes ensoleillées entrecoupées de passages nuageux graduellement plus fréquents. Sud-est : Les nuages bas et les éclaircies céderont graduellement la place aux éclaircies.

12h 5°C 12 km/h 14h 7°C 19 km/h 16h 7°C 18 km/h 18h 6°C 16 km/h 20h 6°C 14 km/h 22h 6°C 11 km/h