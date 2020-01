Les Belges les plus riches: voici les 6 milliardaires wallons

L’année 2019 a permis à certaines familles du Royaume de s’enrichir encore davantage. Voici d’ailleurs la nouvelle liste des Belges les plus riches du monde, actualisée par le site derijkstebelgen.be. Parmi eux, 29 milliardaires dont six Wallons et une nouvelle famille bruxelloise.

► Voici la liste complète des Belges les plus riches.