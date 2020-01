Le milieu de terrain avait mis fin à sa collaboration avec Tubize ce jeudi.

Shean Garlito n’aura pas traîné à retrouver un club après l’annonce de son départ de Tubize car il a signé pour une durée d’un an et demi en faveur du RWDM. Il va amener son expérience et de la concurrence à l’entrejeu molenbeekois.

Il a rejoint le club qui est actuellement en stage à Knokke et devrait jouer ce samedi contre Renaix en amical.