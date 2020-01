Frederik, disparu à Vilvorde, toujours recherché

Les recherches pour retrouver Frederik Vanclooster, l’homme de 21 ans qui a disparu à Vilvorde dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, devaient reprendre vendredi au canal de Willebroek, où la cellule des personnes disparues de la police fédérale a mis en place deux sonars et une équipe de plongée. Les enquêteurs devaient se mettre au travail vers 10h30.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois au Steenkaai à Vilvorde, vers 3h du matin mercredi. Il mesure 1 mètre 94 et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d’hiver bleu foncé.