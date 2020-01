Forest lance un appel à projet de «pop-up culturel»

Un appel à projet est lancé suite au succès du projet temporaire de la buvette et l’équipe ABŸ remet le couvert avec un «Pop-up culturel» dans le bâtiment situé chaussée de Bruxelles, 22-24 à Forest. Pour une période d’un an et demi, ce bâtiment est mis à disposition d’un groupement de citoyens ou d’une association pour y développer des projets socioculturels visant à redonner vie à ce lieu et à préfigurer les futures occupations du pôle culturel ABŸ.

« Workshop artistiques divers, ateliers « do it yourself », sérigraphie, peinture, musique, ateliers pédagogiques en lien avec le potager de l’abbaye, tout peut être imaginé », rappellent les autorités communales de Forest.