Le mouvement citoyen «Gang des Vieux en Colère», se bat depuis 2017 pour que les générations futures puissent vieillir dans la dignité. Samedi après-midi, ils ont été «envahir» en chantant la résidence Le Tilleul, rue Diderich à Saint-Gilles. Pour fêter l’épiphanie à leur manière en offrant des fleurs aux résidents, en les invitant à partager la «galette» qu’ils avaient apportée et en exprimant leurs revendications.

L’occasion pour eux de dénoncer les énormes problèmes rencontrés trop souvent dans les MR, MRS et homes privés et de remettre au directeur de cette Maison de retraite et de soins (MRS) le texte de leurs revendications.