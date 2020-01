Le Nova propose un festival de films carnaval à Bruxelles

L'équipe du Nova s'est associée à la Société de carnaval sauvage de Bruxelles pour composer Carnaval Totaal !, une programmation autour des pratiques carnavalesques d'aujourd'hui et d'hier, en Europe où elles sont nées et dans les mondes colonisés qui se les sont réappropriées. Dès ce jeudi 9 janvier et jusqu’au 23 février, le Nova projettera sur grand écran plus d'une trentaine de films et accueillera de nombreux invités.

On épinglera d'abord la sortie « en exclusivité » du long-métrage documentaire Black Indians, du nom de ces habitants afro-américains de la Nouvelle Orléans qui se regroupent en tribus, fabriquent de splendides costumes de perles et de plumes inspirés des amérindiens, pour ensuite défiler dans les rues, célébrer Mardi Gras et affirmer à la face du monde la fierté, la beauté, et l'huma