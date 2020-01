P2A: le FSI Berchem bat Amicii et prend ses distances en tête

Le FSI (en orange) a sept points d’avance sur le second. - Devaux

O n ne pouvait pas démarrer l’année 2020 d’une plus belle manière en P2A, en regardant le duel entre le leader et le dauphin, à savoir le FSI Berchem et Amicii. Un match au sommet qui avait des allures de tournant de championnat.