Alain Maron et Barbara Trachte adressent des vœux pour Bruxelles

Les représentants d’Ecolo au gouvernement bruxellois, Alain Maron et Barbara Trachte, ont adressé lundi matin, par médias interposés, leurs vœux aux habitants de la capitale pour 2050. «Nous sommes à un moment décisif pour faire les bons choix de long terme.

Nous disposons de dix ans pour construire ensemble le chemin qui, d’ici 2050, nous fera passer d’une société dépendante du pétrole, surconsommatrice de ressources non renouvelables, et affichant d’importantes inégalités sociales à une société respectueuse des limites planétaires et de la biodiversité, garantissant à chacune et chacun plus de solidarité, d’autonomie et de liberté », ont-ils