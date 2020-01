Jazzuary, c’est trois festivals de jazz à Bruxelles

Le mois de janvier est joliment rebaptisé «Jazzuary» à Bruxelles en raison des trois festivals de jazz qui vont avoir lieu durant ce premier mois de l’année. Le Brussels Jazz Festival, le River Jazz Festival et les Djangofolllies se tiendront entre le 8 et le 25 janvier. Le jazz fait partie intégrante de la capitale tout au long de l’année, mais avec trois festivals de ce style musical et 46 concerts dans huit salles, le mois de janvier est un moment fort de l’agenda jazz bruxellois.

Le Brussels Jazz Festival se déroulera à Flagey du 8 au 18 janvier et mélange une fois de plus les nouveaux talents aux noms établis. Le talentueux batteur bruxellois Antoine Pierre se produira en tant qu’artiste en résidence et présentera trois projets, dont deux nouvelles créations.