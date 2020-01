650.000 visiteurs en 2019 à l’Atomium, 3e meilleure fréquentation

Plus de 650.000 personnes ont visité l’Atomium en 2019, a annoncé lundi Be Culture, l’agence qui gère la communication du site touristique. C’est la troisième meilleure année comptabilisée après les affluences records de 2006 et 2008, années de réouverture de l’édifice et du jubilé.

La fréquentation a été en hausse de 13% par rapport à l’année précédente. Un pic a même permis à l’Atomium d’atteindre une hausse de 20% en été. «Il est indéniable qu’il y a eu un effet Tour de France», explique l’agence dans un communiqué. «L’Atomium a bénéficié d’une exposition mondiale grâce à cet événement majeur dont le départ a été donné depuis Bruxelles.»