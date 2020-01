Cherche marchands zéro déchet pour marché place Ste-Catherine

La Ville de Bruxelles souhaite dynamiser les marchés de la place Sainte-Catherine en proposant de créer un marché à tendance zéro déchet. Le but est de proposer une nouvelle offre commerciale, moins génératrice d’emballage, aux habitants du centre-ville et notamment des quartiers Sainte-Catherine/ rue de Flandre.

Dans le cadre de ce futur marché, sont recrutés des exposants et marchands de viande/charcuterie, d’épicerie (café, thé, chocolat) et épicerie fine, de produits d’hygiène et cosmétiques ainsi que de tout autre produit adapté au zéro déchet (vrac, contenants réutilisables…). Les producteurs locaux, artisans et vendeurs de produits de proximité sont d’autant plus appréciés.