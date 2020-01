Bruxelles: l’ex-élu Van Eyken à nouveau jugé dès le 17 janvier

Le procès devant la cour d’appel de Bruxelles de l’ancien député Christian Van Eyken et de Sylvia B. est fixé au 17 janvier à 9h. Le 8 juillet 2014, le corps sans vie de Marc Dellea était découvert dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. L’homme de 45 ans avait été tué d’une balle dans la tête. Son épouse, Sylvia avait prévenu les secours. Après un an et demi d’enquête les policiers s’étaient finalement dirigés vers la femme de la victime, qui entretenait une liaison avec Christian Van Eyken. Des images de vidéosurveillance montraient les deux amants sortir en pleine nuit du building où vivait Marc Dellea et ce, approximativement, au moment du décès.

Les époux avaient tous deux été condamnés à 23 ans de prison pour l’assassinat de l’ex-compagnon de Sylvia B., par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le 3 septembre dernier. Très rapidement après le prononcé du jugement, les avocats de ceux-ci avaient annoncé leur intention d’interjeter appel.