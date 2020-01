Le procès à Bruxelles d’un ex garde du corps de stars reporté

La cour d’appel de Bruxelles a reporté, lundi après-midi, le procès d’un ancien garde du corps de célébrités à l’audience de mardi à 9h. L’avocat du prévenu, Me Romain Delcoigne, a déjà averti la cour lundi que son client se trouvait actuellement aux États-Unis et ne saurait être présent mardi. Le procès pourrait dès lors être une nouvelle fois reporté. Le prévenu, qui a occasionnellement assuré la sécurité de stars hollywoodiennes, est poursuivi pour des faits de coups et blessures dans un café d’Uccle, commis le 5 septembre 2014.

Le garde du corps avait été acquitté en première instance, le 13 décembre 2016, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. L’homme, un para-commando belge, a travaillé comme agent de protection rapprochée pour l’Organisation des Nations Unies (ONU) pendant quatre ans à la fin des années 2000, en République Démocratique du Congo (RDC).