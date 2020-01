Une cleptomane de Beersel condamnée à 14 mois pour vol

Une femme originaire de Beersel a été condamnée lundi à 14 mois de prison pour vol. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 800 euros. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a reconnue coupable d’avoir subtilisé les effets personnels de plusieurs employeurs et membres de sa famille. En outre, elle a utilisé les lignes téléphoniques de ses victimes pour appeler des numéros surtaxés de conseils astrologiques. Absente lors de son procès, la femme a été condamnée par défaut.

Entre la fin de l’année 2017 et la mi-2018, K.D. séjournait chez son cousin et la compagne de celui-ci alors qu’elle travaillait à l’école communale d’Alsemberg où elle était surveillante. Ses hôtes avaient vite remarqué que leur invitée rentrait souvent chargée de rouleaux de papier toilette, de sacs poubelles et de dizaines de crayons prétendument rachetés à l’école.