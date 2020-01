Mort de Priscilla Sergeant: un des jeunes encore jugé à Bruxelles

L’un des mineurs impliqués dans la mort de Priscilla Sergeant, 14 ans, en 2012, a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à neuf mois de prison pour des coups et blessures. A., âgé désormais de 23 ans, avait reçu une réprimande de la part de la chambre de la jeunesse de la cour d’appel, pour son rôle dans la mort de Priscilla Sergeant. Le prévenu totalise déjà quatre condamnations correctionnelles, dont trois pour des faits de violence.

Le jeune était jugé cette fois avec ses deux frères et un ami pour une confrontation, en septembre 2017, avec un couple et son fils. Le couple revenait de l’église lorsqu’il est passé à Hal devant A., ses frères et leur ami. Ce dernier, S.P., a donné un coup de pied dans la voiture car elle l’aurait presque heurté. La femme du couple est alors sortie du véhicule. Elle a été poussée.