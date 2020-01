Une crèche prend feu à Vilvorde, la basilique a été épargnée

Centre : Très nuageux avec de faibles pluies par moments. Après minuit, généralement sec avec des éclaircies et localement formation de brume ou d'un banc de brouillard. Est : Très nuageux avec par moments de faibles pluies ou bruines à partir de l'ouest. Plus tard, les nuages bas pourront réduire la visibilité sur les hauteurs. Ouest : Nuageux mais généralement sec. Plus tard, des éclaircies et localement formation de brume ou de bancs de brouillard.

06h 4°C 13 km/h 08h 3°C 11 km/h 10h 4°C 13 km/h 12h 7°C 18 km/h 14h 8°C 19 km/h 16h 8°C 15 km/h 18h 7°C 20 km/h 20h 7°C 23 km/h 22h 7°C 25 km/h