La circulation est particulièrement compliquée ce matin autour de Bruxelles. Un accident dans l’échangeur de Machelen paralyse le Ring extérieur. Soyez patients et surtout prudents si vous devez rejoindre la capitale. Voici l’Info trafic de ce mardi matin !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E40

Comme c’est le cas habituellement à cause des travaux, la circulation est perturbée sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. À 07h45, c’est d’abord entre Barchon et l’échangeur de Cheratte que le trafic est perturbé et ensuite, c’est à partir de Herstal que le trafic est particulièrement ralenti.

Ralentissements sur la E25

Il y a de gros ralentissements habituels sur la E25. À7h45, la circulation est très ralentie entre Tilff et Chênée.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident sur le R0

Un accident est survenu ce matin, vers 06h30, dans l’échangeur de Machelen sur le Ring extérieur de Bruxelles, en direction d’Anvers.

La bande de gauche est obstruée et le passage y est difficile, ce qui provoque de gros embarras de circulation sur le Ring où ça bouchonne jusqu’à l’échangeur de Woluwe-Saint-Etienne. Les files remontent également sur le E40 jusqu’à Heverlee.

À 07h30, vous perdez déjà entre 40 minutes sur ce trajet. Ces files risquent de s’allonger car le dépannage des véhicules accidentés va prendre du temps.

► À 7h35, les véhicules viennent d’être enlevés.

Accident à Zaventem

Un deuxième accident s’est produit sur le Ring de Bruxelles, cette fois vers 07h30 à hauteur de Zaventem, en direction de Grand-Bigard.

Une bande est obstruée, ce qui provoque des files déjà longues.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours, le trafic est ralenti sur la E40 qui vient de Liège, en direction de Bruxelles. À 07h25, les files s’allongent depuis Haasrode jusqu’à l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

