Le Wine Bar des Marolles marie le verre et l’assiette

Dans un cadre chaleureux, le Wine Bar des Marolles propose une cuisine gourmande accompagnée de vins de qualité. À l’ombre du Palais de Justice, Vincent Thomaes ravit ses clients depuis 2011 dans son restaurant de la rue Haute. Découverte.

Grâce à un accueil chaleureux, vous vous sentez directement comme à la maison au Wine Bar des Marolles, situé rue Haute et comme son nom l’indique dans le quartier des Marolles. Avec un cadre à la fois intemporel et désuet tout en étant très tendance et chaleureux, le lieu se prête tant aux tablées en famille qu’au rendez-vous en amoureux.