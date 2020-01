Toujours mobilisés contre Universalis Park sur la Plaine

Fin 2019, le Conseil d’État a cassé les permis d’Universalis Park, le projet immobilier construit sur le campus de La Plaine, aux abords de l’ULB. Cette annulation de deux permis par le Conseil d’État est, pour de nombreux comités de quartier engagés contre le projet, le signal que l’on ne pouvait pas et ne peut plus construire sur le terrain, tout au moins sans permis de lotir préalable. Les associations estiment que la décision pour même mener à la destruction des trois bâtiments et des voiries déjà construits.

Les deux chantiers en cours pourraient être interrompus et la coupe des arbres serait interdite. Ceci signifierait que les habitants actuels d’Universalis Park seraient amenés à quitter les lieux devenus illégaux… aux frais du promoteur. Ce dernier serait alors amené à verser une réparation.