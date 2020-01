La commune de Forest lance sa page Facebook

La commune de Forest vient de rejoindre officiellement le réseau social aux 7 millions d’utilisateurs en Belgique. L’administration communale a finalement sauté le pas sous l’impulsion du nouveau collège qui souhaitait assurer une présence plus effective de la commune sur les réseaux sociaux. La page Facebook officielle « Commune de Forest – Gemeente Vorst » est donc désormais à portée de clic pour les citoyens de Forest et d’ailleurs.

On y trouve toute une série d’informations utiles : actualités et événements de la commune, travaux, modifications d’horaires, offres d’emploi, informations d’urgence et d’utilité publique… Cette nouvelle page Facebook de Forest se veut un outil de communication utile, en complément des médias de communication déjà existants : le site internet www.forest.bru