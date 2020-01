La plaine de jeux de la Tyrolienne au Rouge-Cloître en rénovation

Au Rouge-Cloître, les structures ludiques et les agrès de la plaine de jeux de la Tyrolienne sont actuellement en travaux. Alors que la durée moyenne d’une plaine de jeux est de 10 à 15 ans, la structure ici était vieille de 18 ans.

« Elles montraient des signes de faiblesse, menaçant la sécurité des usagers », indique Bruxelles Environnement (BE) qui en a la charge. À terme, les trois aires de jeux du Rouge-Cloître seront rénovées, agrandies et liées via une thématique commune: Peter Pan. Une thématique qui était déjà présente par la présence du Bateau et des tipis.