Senakuku: «Le RWDM, cela ne se refuse pas»

L’UR Namur-FLV n’aura pas mis de bâtons dans les roues de son avant-centre, Erwin Senakuku. Le président Christophe Graulus a en effet accepté de libérer son buteur afin qu’il puisse rejoindre le RWDM.

« Je tiens à remercier le président », raconte David Hérion, l’agent de Senakuku. « Christophe Graulus aurait très bien pu refuser ce départ mais il a été gentleman et il a pensé à l’humain avant le sportif. Erwin a 25 ans et il ne doit plus perdre trop de temps s’il veut faire carrière. »