Aller au cinéma à Bruxelles coûte en moyenne 10,2 euros

Nous avons passé en revue les cinémas bruxellois proposant une programmation actuelle. Sur les établissements repérés, les tarifs de base pour les adultes varient de 7 euros au Stockel à Woluwe-Saint-Pierre à 11,55 euros au Kinepolis à Laeken. Soit 4,55 euros de différence… La moyenne bruxelloise est de 10,2 euros le ticket, ce qui est nettement plus élevé que dans le sud du pays.

La région bruxelloise compte 9 grands cinémas. Nous avons parcouru leurs différentes grilles tarifaires. Les tarifs sont un peu plus élevés dans la capitale puisque la moyenne y est de 10,2 euros contre 7,5 euros en Wallonie. Ce sont les grands complexes qui font chauffer la carte bancaire. Kinepolis, UGC et White Cinéma passent tous la barre de 11 euros et arrivent en tête du classement.