Uber: des chauffeurs LVC manifesteront sur la place Poelaert

Des chauffeurs propriétaires d’une licence LVC (location de véhicule avec chauffeur) de type Uber manifesteront le mardi 14 janvier 2020 de 10 à 12 heures à la place Poelaert à Bruxelles.

Leur but est d’afficher leur soutien aux huit collègues chauffeurs qui sont en appel au tribunal contre la Febet et les taxis vs Uber. Les séances au tribunal se dérouleront les 16, 17, 30 et 31 janvier 2020.