Le MR bruxellois en guerre contre les publicités sur les voitures

Beaucoup de Bruxellois retrouve régulièrement des imprimés publicitaires déposés sur les vitres des portières des voitures. Le MR veut que ça cesse.

Cantonné au départ aux parkings des grandes surfaces, ce phénomène s’est développé dans les noyaux commerciaux et se déploie aujourd’hui dans des quartiers résidentiels. Pour le MR, il pose de nombreux problèmes pour l’environnement, la propreté (ces cartes plastifiées non biodégradables jonchent régulièrement la chaussée) et l’économie.