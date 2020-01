«Des double-shift sur les chantiers pour limiter les bouchons»

Lors de chantiers sur la voie publique, les ouvriers devraient travailler 90 heures par semaine, estime l’association DRP. Soit six jours de travail sur sept lors desquels, grâce à un roulement, les équipes travailleraient entre 7h et 22h. «Ce genre d’organisation ne peut être généralisée», indique-t-on à la Région.

« Diviser par deux la durée de tout chantier en voirie est possible et hautement souhaitable », déclare Jacques Deliège, président de DRP (Droit de rouler et de parquer). Au sein de cette ASBL qui milite pour les droits des automobilistes, on estime que les chantiers sont une contribution majeure aux embouteillages « et donc aux préjudices qu’ils causent pour la mobilité ».