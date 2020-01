Les conditions de circulation sont plutôt bonnes ce jeudi matin. Prudence tout de même à cause de la pluie. Voici l’Info trafic de ce jeudi 9 janvier !

PROVINCE DE LIÈGE

Ralentissements sur la E25

Comme c’est le cas habituellement le matin, la circulation sur la E25 est difficile, particulièrement entre Tilff et le tunnel de Cointe. À 08h20 ce jeudi, le trafic est très ralenti entre Embourg et Chênée.

Il semblerait que la route soit inondée. Vous perdez 10 minutes sur ce trajet.

►►Retrouvez ici toutes les informations mobilité !

Dans l’autre sens, la circulation est très ralentie depuis Loncin vers Liège.

Ralentissements sur la E40

Comme tous les jours matin, particulièrement à cause des travaux entre Rocourt et Alleur, la circulation est ralentie sur la E40 entre Barchon et l’échangeur de Loncin. À 08h20, le trafic est perturbé entre Herstal et l’échangeur de Loncin.

Dans l’autre sens, en venant de Hognoul, ça bouchonne beaucoup dans l’échangeur de Loncin jusqu’à Alleur et en venant de Grâce-Hollogne, c’est au niveau de l’aéroport qu’on ralentit jusqu’à Alleur.

BRUXELLES ET BRABANTS

Accident au Carrefour Léonard

Un accident s’est produit vers 07h25 au carrefour Léonard, dans l’échangeur entre la E411 et le Ring extérieur de Bruxelles. La circulation est quasiment à l’arrêt à l’approche du carrefour Léornard.

Cet accident provoque de gros embouteillages sur la E411 jusqu’à Malaise et sur le Ring jusqu’à Waterloo. Des files comment également à se former sur la Nationale 4.

Ralentissements sur la E40

On constate des ralentissements sur la E40 pour rejoindre Bruxelles, en venant de Liège. À 06h45, la circulation est ralentie à partir de Heverlee et reste perturbée jusqu’à l’échangeur avec le Ring de Bruxelles.

À 07h15, vous perdez 20 minutes à l’approche du Ring.

Embouteillages sur la Ring

La circulation sur le Ring de Bruxelles est particulièrement difficile ce jeudi matin. La circulation est fortement ralentie entre Wauthier-Braine et Ruisbroek, où les files continuent de s’allonger.

La circulation est quasiment à l’arrêt entre Anderlecht et Huizingen. Un accident à Huizingen serait la cause de cet embouteillage important.

► À 08h, les véhicules accidentés sont dépannés et la circulation devrait reprendre petit à petit.

►►La tolérance zéro pour l’alcool au volant étudiée à la Chambre.

Accident sur le R0

Un accident s’est produit, vers 06h25, sur le Ring de Bruxelles à hauteur de Strombeek-Bever, en direction de Waterloo.

► À 06h45, la chaussée est libre.