Loisirs: chocolat, marionnettes et architecture ce week-end

La partie ouest du pays : D'abord ciel très nuageux avec encore des périodes de pluie puis ciel variable à très nuageux avec risque d'une averse localisée Le centre et l'est du pays : Ciel très nuageux à couvert avec des périodes de pluie et des averses.

09h 8°C 17 km/h 11h 7°C 19 km/h 13h 8°C 24 km/h 15h 7°C 20 km/h 17h 6°C 9 km/h 19h 3°C 7 km/h 21h 2°C 7 km/h