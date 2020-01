Bruxelles: une aide pour mettre une plante grimpante en façade

La Ville de Bruxelles aide ses habitants avec l’implantation d’une plante grimpante en façade. Attention, ce service gratuit est réservé à ses seuls habitants.

Une plante grimpante qui recouvre la façade d’un bâtiment présente de nombreux avantages. Elle contribue à la fois à la protection de la façade contre l’humidité, à une meilleure isolation thermique et acoustique du bâtiment, à rafraîchir et humidifier l’air, à assainir l’air en fixant des poussières et certains polluants sur les feuilles.