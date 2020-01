Woluwe-Saint-Lambert: coupez votre moteur ou c’est l’amende

Laisser tourner son moteur quand on est à l’arrêt ça ne sent pas bon, ça fait du bruit et ça consomme: bref ça pollue et ce n’est pas très agréable pour les piétons.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert lance une campagne qui rappelle que cela peut aussi coûter cher ! Fin 2019, de nouveaux panneaux ont été installés près des centres sportifs et écoles notamment. Ils seront aussi placés au niveau des zones de livraison.